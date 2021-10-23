Türk sporunun kader haftaları

Türkiye'de futbol dışı branşların federasyonlarında seçim maratonu başladı.

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Tokyo 2020'den rekor sayıda madalya ile dönen ancak İstiklal Marşı'nı sadece 2 kez dinletebilen Türk sporu, kritik bir dönemece girdi.

Özerk olan futbol dışındaki branşların federasyonlarında seçimler, cimnastik ile başladı. Son dönemin en başarılı olimpik sporları arasında yer alan cimnastikte başkan değişmedi. Suat Çelen tek aday olarak girdiği seçimde 3 yıl için daha güvenoyu aldı. 7 Kasım Pazar gününe kadar tüm olimpik branşların yeni başkanları belli olacak. 27 Kasım'da iki paralimpik branşta yapılacak seçimle maraton tamamlanacak.

TEK ADAY OLAN VAR

Seçilen ve seçilecek yönetimler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sonrasına kadar branşları yönetecek. Son dönemde büyük düşüş yaşayan ve popülaritesini iyice kaybeden basketbol, güreş, yüzme ve tenis gibi önemli branşların kaderi bu seçimlere bağlı. Cimnastik gibi son dönemin başarılı bazı branşlarında seçimler tek adaylı. Örneğin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nda (TVF) mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ'ın rakibi bulunmuyor. En büyük heyecan ise futboldan sonraki en önemli branş olan basketbolda, üç adaylı seçimde yaşanacak.

EMEĞİ OLMAYANLAR ADAY VEYA DELEGE

‘Amatör' denilen, futbolun gölgesinde kaldıkları için çok gündeme gelmeyen branşların seçimlerinde son dönemde tartışılan iki önemli unsur var. Birincisi; başkan veya yönetici olmaya talip bazı kişilerin, aday oldukları branşlara emek vermemiş olması. Bazı adayların da dava dosyaları camiaları rahatsız ediyor. Tartışılan ikinci unsur ise oy kullanacağı branşla ilgisi olmayan kişilerin delege sıfatıyla seçimlerde belirleyici rol oynaması…

SEÇİM TAKVİMİ

16 Ekim Cumartesi Cimnastik (Suat Çelen seçildi)

21 Ekim Perşembe Modern pentatlon: (Veli Ozan Çakır seçildi)

23 Ekim Cumartesi Triatlon, Eskrim Bocce, Bowling ve Dart

24 Ekim Pazar Atıcılık ve Avcılık, Bilardo

25 Ekim Pazartesi Yelken

26 Ekim Salı Voleybol, Okçuluk

27 Ekim Çarşamba Halter, Otomobil Sporları

28 Ekim Perşembe Kick Boks, Kano

29 Ekim Cuma Ragbi, Vücut Geliştirme ve Fitness

30 Ekim Cumartesi Hokey, İzcilik, Oryantiring, Motosiklet, Tenis, Sutopu

1 Kasım Pazar Hava Sporları, Sualtı Sporları, Muaythai, Golf

2 Kasım Pazartesi Yüzme, Binicilik, Okul Sporları, Briç

3 Kasım Salı Bisiklet, Boks, Badminton

4 Kasım Çarşamba Masa Tenisi, Basketbol

5 Kasım Perşembe Satranç, Herkes İçin Spor, Üniversite Sporları

6 Kasım Cuma Judo, Karate, Güreş, Halk Oyunları

7 Kasım Pazar Dağcılık, Tekvando, İşitme Engelliler, Geleneksel Spor Dalları, Wushu, Kung-Fu

13 Kasım Cumartesi Özel Sporcular

27 Kasım Cumartesi Bedensel Engelliler Görme Engelliler