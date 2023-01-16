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Türk takımları Avrupa voleybolunda sahneye çıkıyor

Avrupa voleybolunda Türkiye'yi temsil eden Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank sahneye çıkıyor.

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Türk takımları Avrupa voleybolunda sahneye çıkıyor

Türkiye’yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda temsil eden kulüpler, 17-19 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank Avrupa’da sahne alacak.

Maç programı şu şekilde:

  • Yarın:
  • Türk Hava Yolları-Terville Florange (Fransa) CEV Kupası Son 16 Turu 18.00
  • 18 Ocak Çarşamba
  • Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Stuttgart (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 17.30
  • 18 Ocak Çarşamba
  • Eczacıbaşı Dynavit-Maritza Plovdiv (Bulgaristan) CEV Şampiyonlar Ligi 20.00
  • 19 Ocak Perşembe
  • VakıfBank-SC Potsdam (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 19.00

(AA)

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