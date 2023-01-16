Türk takımları Avrupa voleybolunda sahneye çıkıyor
Avrupa voleybolunda Türkiye'yi temsil eden Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank sahneye çıkıyor.
Türkiye’yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda temsil eden kulüpler, 17-19 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank Avrupa’da sahne alacak.
Maç programı şu şekilde:
- Yarın:
- Türk Hava Yolları-Terville Florange (Fransa) CEV Kupası Son 16 Turu 18.00
- 18 Ocak Çarşamba
- Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Stuttgart (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 17.30
- 18 Ocak Çarşamba
- Eczacıbaşı Dynavit-Maritza Plovdiv (Bulgaristan) CEV Şampiyonlar Ligi 20.00
- 19 Ocak Perşembe
- VakıfBank-SC Potsdam (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 19.00
(AA)