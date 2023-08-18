Türkiye, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda 2. oldu

Türkiye tarihinde ilki başararak geçen yıl Azerbaycan'da olimpiyat şampiyonu olan milli takım, Hollanda'daki turnuvada sadece Çin'e kaybetti.

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Türkiye Genç Milli Satranç Takımı, Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ikinci oldu.

Eindhoven şehrinde 47 ülkeden 63 takım ve 252 sporcunun katılımıyla FIDE tarafından organize edilen olimpiyatta, uluslararası usta (IM) Ediz Gürel, kadın usta adayı (WCM) Elifnaz Akat, IM Eray Kılıç ve dünyanın en genç IM unvanına sahip sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş’un yer aldığı milli takım, 15 puanla gümüş madalya kazandı.

Ermenistan, Özbekistan, Ukrayna, Fransa, Hollanda ve Kazakistan takımları karşısında galip gelen milli takım, Çin’e kaybederek organizasyonu 1 mağlubiyetle tamamladı.

Şampiyonada birinciliği 17 puanla Çin, üçüncülüğü ise 13 puanla Yunanistan aldı.

“TÜRK SATRANCI ZİRVEYE YÜRÜYOR”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, üst üste gelen son dönemdeki uluslararası başarılar nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tulay, altyapıya yapılan yatırımın karşılığını aldıklarını vurgulayarak “Son zamanlarda aldığımız başarılar, Türk satrancının geldiği noktayı gösteriyor.” dedi.

Genç milli takımın Azerbaycan'da geçen yıl düzenlenen olimpiyatta Türkiye satranç tarihinde ilk kez şampiyon olduğuna dikkati çeken Tulay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turnuvada büyük performans göstererek, olimpiyat ikincisi olan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Satranç otoriteleri Türk satrancını yakından izliyor. Türkiye satrancı zirveye yürüyor. Çok daha iyi olacağız. İlk defa 4 sporcumuzla katıldığımız Dünya Kupası'nda da çok konuşulduk. Başarılarımızla konuşulmaya devam edeceğiz.” (AA)