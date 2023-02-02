Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın yeni başantrenörü Alberto Giuliani

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Nedim Özbey’den boşalan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani’nin getirildiğini açıkladı.

TVF Başkanı Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “A Milli Erkek Voleybol Takımımızda bugün itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Daha önce ülkemizde başarıyla görev yapan İtalyan başantrenör Alberto Giuliani’yi Filenin Efeleri’nin başına getirdik. Giuliani elde ettiği başarılarla kendisini ispatlamış bir antrenör. Erkek Milli Takımımız için doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Türk voleybolu için hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyorum” dedi.