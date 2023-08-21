Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı doludizgin

Dünya 1 numarası Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçını da kazanmayı başardı.

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Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak C Grubu’nda 3’te 3 yaptı son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında İsveç’i, ikinci maçında ise Azerbaycan’ı set vermeden mağlup etmişti.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, Çekya karşısında ilk iki seti 25-23 ve 25-20 kazanırken üçüncü seti 25-20 kaybetti. Üçüncü sette oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, seti rahat bir şekilde 25-17, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Almanya’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız da millilerimizi yalnız bırakmadı.

Filenin Sultanları, C Grubu dördüncü maçında 23 Ağustos Salı günü Yunanistan ile karşılaşacak.