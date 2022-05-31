Türkiye A Milli Voleybol takımı sahneye çıkıyor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde sahneye çıkıyor.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçına bugün çıkacak. Ay-Yıldızlılar, saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaşacak. ‘Filenin Sultanları'nın ilk haftadaki diğer rakipleri Çin, Bulgaristan ve Belçika…

Tüm yaz boyunca yoğun bir programı olan millilerin başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde, 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

PROGRAM

BUGÜN

18.30 Türkiye-İtalya

3 HAZİRAN CUMA

19.00 Türkiye-Çin

4 HAZİRAN CUMARTESİ

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 HAZİRAN PAZAR

19.00 Türkiye-Belçika