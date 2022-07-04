Türkiye Atletizm Milli Takımı’ndan tarihi başarı

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihinde en büyük başarısını Oran'da elde etti.

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Türkiye, 1951’den bu yana tüm mücadelelerinde yer aldığı Akdeniz Oyunları’nda atletizmde bugüne dek yakaladığı en büyük başarıyla birlikte madalya sıralamasında ilk kez birinciliği elde etti.

Dört gün süren müsabakalarda 38 sporcuyla yarışan milli takım, 7 altın madalya elde ederek daha önce 5’er altın madalya ile bitirdiği Tunus 2001 ve Mersin 2013 Oyunları’ndan daha iyi bir sonuca imza attı. Milliler, 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanırken, madalya sıralamasında ilk kez zirvede yer aldı. Türkiye, bu sonuçla daha önceki Akdeniz Oyunları’nda atletizmde 11 kez birinci olan İtalya 6 kez birinci olan Fransa ve son oyunları zirvede bitiren Fas’ın ardından bu başarıyı elde edebilen dördüncü ülke oldu.

Türkiye’nin daha önce atletizmdeki en başarılı Akdeniz Oyunları, 5 altın, 7 gümüş, 7 bronz ile tamamladığı Mersin 2013 Oyunları’ydı. Millilerin Oran’da toplam 15 madalyası da Mersin’deki 19 madalyadan sonra en fazla madalya sayısı olarak kayıtlara geçti.

2022 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’nin ardından İtalya 5 altın, 6 gümüş, 8 bronzla ikinci olurken, Cezayir de 5 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Oran’daki yarışmalarda Türkiye, kadınlar 800 metre ve erkekler sırıkla atlamada ilk kez Akdeniz Oyunları altın madalyası elde ederken, erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey, erkekler 200’de Ramil Guliyev üst üste ikinci kez şampiyonluk kazandılar. Sırıkla atlamada 5.75 atlayan Ersu Şaşma ve 400 metre engelliyi 48.27 ile galip bitiren Yasmani Copello, oyunlar rekoruna imza atan isimler arasında yer aldılar.

Öte yandan Ramil Guliyev elde ettiği üç madalya ile (1 altın, 2 gümüş) Akdeniz Oyunları’ndaki toplam madalya sayısını yediye yükseltti ve organizasyon tarihinde atletizm branşında en fazla madalyası olan dördüncü sporcu oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’nin atletizm madalyaları şu şekilde: