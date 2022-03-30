Türkiye, Avrupa ikincisi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakalarında Türkiye 141 puanla Azerbaycan’ın ardından ikinci sırada yer alırken, toplamda 6 madalya kazandı.

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Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi.

Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya aldı.

125 kilo finalinde Gürcistanlı Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup eden Taha Akgül, kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Serbest stilde Azerbaycan 159 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 141 puanla ikinci, Gürcistan ise 133 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final yapılacak.

53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak, 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 72 kiloda Buse Çavuşoğlu mindere çıkacak.