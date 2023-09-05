Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında soruşturma: Usulsüzlük iddiaları ve son gelişmeler

Türkiye Boks Federasyonu'nda şok eden gelişmeler! Eyüp Gözgeç'in başkanlığı döneminde ortaya çıkan skandal iddialarla ilgili son bilgiler, savcılık ve bakanlığın adımları...

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında çıkan iddialarla ilgili eski Asbaşkanlardan Yılmaz İlkay Arın, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na bir yazı göndererek, denetleme raporunun gönderilmesini istedi.

Yönetim kurulundan üç kişinin istifa ettiği Türkiye Boks Federasyonu’nda başkan Eyüp Gözgeç, düzenlediği basın toplantısında hakkındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili araştırılma yapılsın demişti.

Ailelerin şikayeti üzerine ortaya çıkan konularla ilgili savcılığa ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu’na şikayet dilekçesi veren Arın, “Benim bu konudaki tavrım tamamen sportiftir. Birçok konuda bize gelen konuları savcılığa ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu’na bildirdim. Sayın başkan Eyüp Gözgeç ile şahsi hiçbir sorunum yoktur” demişti.

TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak müfettişleri görevlendirdi. Türkiye Boks Federasyonu incelemeye alındı.

Bakanlık müfettişleri, şikayette konu olan seyahat harcırahların eksik yatırılması, 3 denetim geçiren federasyonda çıkan iade paralarının yatırılmaması, ailelerden şampiyonalara gitmek için para alınması, 2022-2023 bütçe görüşmeleri öncesinde Genlik ve Spor Bakanlığı’ndan bütçe almak için federasyonun borçlu gösterilmesi ve özellikle Erzurum’da yapılan organizasyonda toplanan 122 bin Euro’nun 8 ay resmi hesaplara geç yatırılması konusu üzerinde durdukları öğrenildi.

Müfettişlerin, diğer konularla ilgili olarak da araştırmalarına devam ettiği belirtildi.

SAVCILIK, BAKANLIKTAN İNCELEME RAPORU İSTEDİ

Başkan Eyüp Gözgeç hakkında 14.08.2023 ve 15.08 2023 tarihinde savcılığa verilen iki suç duyurusu dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 31.08.2023/177358 numaralı soruşturma dosyasında yapılan usulsüzlüklerle ilgili kararını verdi.

İki dosyayı birleştiren Ankara Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na bir yazı göndererek, şikayete konu federasyon denetiminin yapılarak düzenlenecek raporun savcılığa bildirilmesini istedi.

Bu gelişme üzerine bakanlık, teftiş kurulu raporunu ivedilikle tamamlayarak, Cumhuriyet Savcılığı’na iddia edilen konularla ilgili raporunu tamamlayarak gönderecek. (DHA)