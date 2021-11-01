Türkiye Güreş Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Şeref Eroğlu, “Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır” dedi.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Eroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde basın açıklamasında hedeflerini anlattı.

Güreş sporunu daha da ileri taşımak için aday olduğunu belirten Eroğlu, “Çok değerli spor camiası, sporun lokomotifi güreş camiası. 6 Kasım'da yapılacak olan genel kurul öncesinde birbirinden değerli, tek amaçları Ata sporumuza hizmet etmek olan arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Bu yolda öncelikle kendimize, güreş camiamızın dinamiklerini, hizmetkârlarını ve değerli büyüklerini yeniden bir çatı altında toplamayı hedef koyduk. Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin yeniden geçmişte olduğu gibi başarılarıyla anılması için bu mücadeleye girdik” ifadesinde bulundu.

“Türkün gücünü dünyaya yeniden hissettirmek istiyoruz”

Eroğlu, “Olimpiyat ve Dünya Şampiyonasında almış olduğumuz bronz madalyalar tabii ki çok kıymetlidir. Ancak, tarih birincileri yazar. Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır. İyi niyetle çıktığımız bu yolda güreşin tüm dinamiklerini bir araya getirerek Türkün gücünü dünyaya yeniden hissettirmek istiyoruz. Ülkemizi gururla temsil etmiş eski şampiyonlarımızın yeniden eşofmanları giyme, hizmet etme zamanı gelmiştir. Bu konunun altını önemli çiziyoruz; Ata sporumuzun ancak kendi değerleriyle başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

“Türk güreşinin yeniden şahlanması için adım atılacak”

Türk güreşinde eski günlerdeki gibi yükseliş için çalışacaklarını belirten Eroğlu, “Türk spor kamuoyunun, güreş severlerinin değişim isteği var. Yeni heyecanlar, yeni yüzler, yeni hedefler ve yeni vizyon isteği var. Değişimden değil, denememekten korkmak lazım. 6 Kasım'da yapılacak olan genel kurulumuzda sadece bir değişim değil, Türk güreşinin yeniden şahlanması için adım atılacak. Güreşe hizmet eden tüm kulüplere, yöneticilere, il – ilçe müdürlerine teşekkür ediyorum. Türk güreşine emek veren, ter döken, bir tuğla koyan herkese teşekkür ediyorum. El ele verip yürek birliği yaparak Türk güreşine sahip çıkma zamanı gelmiştir. Ata sporumuza hizmet etmek can atan arkadaşlarımla birlikte Türk güreşini yönetmek ve yeniden eski günlerine döndürebilmek için yönetime talibiz. Zafer inananlarındır. Türk güreşini zaferden zafere taşımak için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışacağımıza söz veriyor, desteğinizi istiyoruz” şeklinde konuştu.