Türkiye İş Bankası Satranç Kupası’nda yarı final heyecanı!
600 bin lira ödüllü Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda yarı final heyecanı. Emre Can, Ediz Gürel, Vahap Şanal ve Mert Yılmazyerli'nin mücadelesi.
Türkiye İş Bankası Satranç Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ankara’da yer alan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleştirilen turnuvanın beşinci tur mücadeleleri sona erdi. Bu turların ardından yarı finale çıkan isimler netleşti.
Kırmızı gruptan büyük ustalar Emre Can ve uluslararası usta Ediz Gürel, beyaz gruptan ise Vahap Şanal ile Mert Yılmazyerli yarı finale adını yazdırdı.
Yarı final müsabakalarında Ediz Gürel, Vahap Şanal ile; Mert Yılmazyerli ise Emre Can ile kozlarını paylaşacak.
27 Kasım Pazartesi günü şampiyonun belirleneceği kupada, toplam 600 bin lira ödül sahiplerini bulacak. (AA)