Türkiye namağlup finalde
Japonya'yı set vermeden yenen Türkiye U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda namağlup finale yükseldi.
Türkiye U19 Kız Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonyayı 3-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi.
Hırvatistan ve Macaristanın ev sahipliğinde düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adını finale yazdırdı. Yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 25-16, 25-12 ve 25-19’luk setler sonucunda 3-0 mağlup etti.
Turnuvadaki tüm maçlarını kazanan Ay-yıldızlılar, finalde yarın TSİ 22.00’de İtalya-ABD maçının galibiyle karşılaşacak. (DHA)