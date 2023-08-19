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Türkiye paralimpik okçuları Hollanda’da 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Türkiye, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

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Türkiye paralimpik okçuları Hollanda’da 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda milli para okçular 3’ü altın 4 madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada, bugün yapılan takım müsabakalarında ay-yıldızlı sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bugün, Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 erkek takımı altın madalya, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz’dan oluşan makaralı yay kadın açık takımı altın madalya, Yağmur Şengül ve Mervenur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay kadın açık takımı altın madalya, Sadık Savaş ve Yavuz Papağan'dan oluşan klasik yay erkek açık takımı ise gümüş madalya kazandı.

Twitter: @TurkParalimpik

Federasyon, tüm sporcularını ve teknik ekibini tebrik ederek yarınki yarışmalarda başarılar diledi. (AA)

Twitter: @TurkParalimpik

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