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Türkiye set vermedi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Elazığ’da konuk ettiği maçta Slovakya’yı 3-0 mağlup etti.

Yayınlanma: 21:06 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Türkiye set vermedi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig'e iyi bir galibiyetle başladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda Slovakya'yı konuk eden Milliler salondan seyircisinin de muhteşem desteğiyle 3-0 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren setler 25-15, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maç Elazığ tarihinin de ilk milli maçı olarak kayıtlara geçti. 5 bin seyirci kapasiteli salonun tamamı maçtan saatler önce dolarken, merdiven boşlukları da dahil maç kapalı gişe oynandı.

Maç sonu milli sporcular tribünleri dolaşarak teşekkürlerini sundu ve galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.

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