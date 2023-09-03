Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşı karşıya geliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı yenerek finale yükselen Türkiye 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu. Türkiye Sırbistan maçı saat 21.00'da başlayacak, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynanacak mücadele öncesinde “Filenin Sultanları”, resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı 21.00’de başlayacak. Maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.

TÜM MAÇLARI KAZANARAK GELDİ

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika’yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya’yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8’de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan’ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan A Grubu’nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika’yı mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç’i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya’nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda’yı geçerek adını finale yazdırdı.

2019’UN RÖVANŞI OLACAK

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye’de düzenlendi.

Başkent Ankara’da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya’yı, Sırbistan da İtalya’yı yenerek finale kaldı.

Finalde Türkiye’yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.

Olimpiyat Oyunları’nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan’ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

SIRBİSTAN GUİDETTİ YÖNETİMİNDE PARKEYE ÇIKACAK

Avrupa Şampiyonası’na 2019 yılında ev sahipliği yapan Türkiye’nin başantrenörlüğünü İtalyan Giovanni Guidetti yapıyordu. Zoran Terzic’in çalıştırdığı Sırbistan, Ankara’daki final karşılaşmasında Guidetti yönetimindeki Türkiye’yi 3-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı. Sırbistan, Brüksel’de yarın oynanacak finalde parkeye Guidetti yönetiminde çıkacak. Filenin Sultanları ise eksik tek madalyası altına, Sırbistan’ı daha önce dünya şampiyonu yapan İtalyan Daniele Santarelli ile ulaşmaya çalışacak. Guidetti, kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank’ı çalıştırmaya devam ediyor.