Türkiye tarihinde bir ilk

Sakarya, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların neticesinde Türkiye’de bir ilk gerçekleşti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Sakarya, Türkiye'de bir ilke imza atarak ‘Bisiklet Şehri' unvanını aldı. 26 Eylül tarihinde Belçika'da gerçekleştirilen ve dünyanın farklı şehirlerinin oylandığı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Genel Kurul Toplantısı'nda bisiklete verdiği değer ve bu kapsamda hayata geçirdiği hizmetlerle Sakarya, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak UCI Bisiklet Şehri unvanını almaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen genel kurulda dünyanın sayılı şehirlerinin almaya hak kazandığı unvanı Sakarya ile birlikte 5 yıl boyunca taşıyacak diğer 3 bölge ise; Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville, İtalya'ya bağlı Val di Sole ve Avusturalya'ya bağlı Wollongong şehri oldu. 26 Ekim Salı günü Danimarka'da gerçekleştirilecek toplantıda ise Bisiklet Şehri unvanını UCI Genel Başkanı David Lappartient'ten teslim alacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kamuoyuyla paylaştığı mesajda Sakarya'nın bisiklet konusundaki başarısının dünyaya duyurulmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.