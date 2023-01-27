Türkiye U20 Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan’a yenildi: 5-3
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, ilk maçında Bulgaristan'a mağlup oldu.
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman B Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Bulgaristan’a 5-3 yenildi. İstanbul’da başlayan 3. Klasman mücadelelerinin ilk gününde Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası’nda Bulgaristan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Timur Turut’un golüyle ilk periyodu 1-0 önde tamamladı.
İkinci periyodun hemen başında Bulgaristan, Tchaliov’la eşitliği sağladı. Kalan bölümde Enes Demir ve Iliev’in karşılıklı golleriyle periyot, 2-2 tamamlandı.
Son periyot, karşılıklı gollerle başladı. Bulgaristan, Kozhuharov’la skoru 3-2 yaparken, bu golden bir dakika sonra Oğuz Karakoç eşitliği sağladı: 3-3. Son bölümde Tchaliov, Bulgaristan’ı yeniden öne geçirirken, Stanimirov’un son dakikadaki golü maçın sonucunu ilan etti: 3-5.
Türkiye’nin grubunda oynanan diğer maçta ise İsrail, Güney Afrika’yı 16-1 mağlup etti. Bu sonuçla B Grubu’nda İsrail ve Bulgaristan, 3’er puanla ilk 2 sırayı paylaşırken, Türkiye ve Güney Afrika’nın ise puanı bulunmuyor.
A Grubu’nda oynanan ilk gün maçlarında ise Avustralya, Kırgızistan’ı 12-4, Yeni Zelanda da Bosna Hersek’i 6-1 mağlup etti. Organizasyon, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Günün programı şu şekilde:
- A Grubu
- 10.00 Bosna Hersek-Kırgızistan
- 17.00 Yeni Zelanda-Avustralya
- B Grubu
- 13.30 Bulgaristan-İsrail
- 20.30 Türkiye-Güney Afrika
(AA)