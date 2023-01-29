Türkiye U20 Buz Hokeyi Milli Takımı, Güney Afrika’yı yendi: 9-3
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, ikinci maçında Güney Afrika'yı 9-3 mağlup etti.
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda ilk maçında Bulgaristan’a şansız bir şekilde kaybeden milli sporcularımız dün Güney Afrika’yı net bir skorla 9-3 geçti. Millerimizin gollerini Timurcan Turut, Enes Demir, Osman Meydancı, Mehmet Ergene ve Çağan Ege Odabaş kaydetti. Milliler bugün Güney Afrika’yı 16-1 yenen İsrail ile karşılaşacak. Millilerimiz Bulgaristan karşılaşmasında son periyota 3-3 berabere girse de son dakikalarda gelen 2 golle karşılaşmadan 5-3 yenik ayrılmıştı.