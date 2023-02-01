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Türkiye yarı finalde elendi

20 Yaş Altı Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı final maçında İsrail'e mağlup oldu.

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Türkiye yarı finalde elendi

Türkiye, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman yarı final maçında İsrail’e 6-4 yenildi.

Zeytinburnu Buz Adası’nda, tamamına yakını dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodu 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, final periyoduna 4-2 üstün girdi.

Son çeyrekte milliler farkı 1’e indirmeyi başarsa da beraberlik golünü bulamadı ve İsrail üst üste bulduğu gollerle karşılaşmayı 6-4 kazandı.

Günün ilk yarı final maçında Bulgaristan’ı 4-1 yenen Avustralya adını finale yazdırmıştı.

Organizasyonda yarın Türkiye, üçüncülük maçında saat 17.00’de Bulgaristan ile karşılaşacak.
Final maçında ise saat 20.00’de Avustralya ile İsrail kozlarını paylaşacak. (AA)

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