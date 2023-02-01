Türkiye yarı finalde elendi
20 Yaş Altı Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı final maçında İsrail'e mağlup oldu.
Türkiye, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman yarı final maçında İsrail’e 6-4 yenildi.
Zeytinburnu Buz Adası’nda, tamamına yakını dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk periyodu 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, final periyoduna 4-2 üstün girdi.
Son çeyrekte milliler farkı 1’e indirmeyi başarsa da beraberlik golünü bulamadı ve İsrail üst üste bulduğu gollerle karşılaşmayı 6-4 kazandı.
Günün ilk yarı final maçında Bulgaristan’ı 4-1 yenen Avustralya adını finale yazdırmıştı.
Organizasyonda yarın Türkiye, üçüncülük maçında saat 17.00’de Bulgaristan ile karşılaşacak.
Final maçında ise saat 20.00’de Avustralya ile İsrail kozlarını paylaşacak. (AA)