Türkiye Yol Şampiyonası’na ISS Cycling Team damgası

Denizli’de düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası’na ISS Cycling Team damgasını vurdu. Şampiyonada ISS Cycling Team, bireysel klasmanda üst üste 5. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu 2022 yılı programı kapsamında düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası, 18 Haziran tarihinde Denizli’de yapıldı.

Toplam 70 km süren yol yarışında ISS Cycling Team, Master Erkekler 40+ kategori bireysel klasmanda Umur Kara ile Türkiye şampiyonu oldu. Ahmet Eren ise, Türkiye üçüncüsü olarak podyumda yer alan bir diğer isim oldu.

Böylece ISS Cycling Team, 2018 sezonundan bu yana bireysel klasmanda üst üste 5. defa Türkiye şampiyonluğu derecesini elde etti.

Sporcular Umur Kara, Ahmet Eren ve Ozan Özlem muhteşem performansları ile takım sıralamasında da ilk kez Türkiye Şampiyonluğu derecesini elde ederek başarılarına bir yenisini daha eklediler.