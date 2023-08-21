Türkiye’den Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda 52 madalya
Türkiye, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nı 52 madalya ile dördüncü sırada tamamladı.
Hollanda’nın Rotterdam kentinde 08- 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 10 farklı paralimpik sporun yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 52 madalyaya ulaşarak genel klasmanda dördüncü sırada şampiyonayı tamamladı.
Şampiyonaya 8 branşta toplam 88 sporcu ile katılım sağlayan Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na Para Atıcılık branşında Çağla Baş ile kota hakkı elde etti. Böylelikle Türkiye, toplam kota sayısında 6 branşta 32 sporcuya ulaştı. (DHA)