Türkiye’den yılın ilk 6 ayında madalya yağmuru

Milli sporcular 2022nin ilk 6 ayında (1 Ocak 20227-Temmuz 2022) arasında uluslararası arenada madalyalara ambargo koydular.

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Branş sporlarında milliler, 6 aylık dönem içerisinde katıldıkları dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları, balkan şampiyonaları ve diğer organizasyonlarda 774’ü altın, 801’i gümüş ve 1057’si bronz madalya olmak üzere toplam 2 bin 632 madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattılar.

Genel toplamda Türkiye’nin en çok madalya kazandığı branşlar:

Kick Boks (180 altın, 233 gümüş, 386 bronz. Toplam 799 madalya)

Güreş (87 altın, 75 gümüş, 115 bronz. Toplam 277 madalya)

Tekvando (56 altın, 48 gümüş, 95 bronz. Toplam 199 madalya)

Tenis (52 altın, 70 gümüş, 36 bronz. Toplam 158 madalya)

Atletizm (56 altın, 51 gümüş 49 bronz. Toplam 156 madalya)

Muay Thai (29 altın, 59 gümüş, 57 bronz. Toplam 145 madalya)

Okul Sporları (28 altın, 25 gümüş, 43 bronz. Toplam 96 madalya)

Judo (33 altın, 23 gümüş, 36 bronz. Toplam 92 madalya)

Halter (20 altın, 28 gümüş, 25 bronz. Toplam 73 madalya)

Atıcılık ve Avcılık (4 altın, 8 gümüş, 3 bronz madalya. Toplamda 15 madalya)

Badminton (3 altın, 2 bronz. Toplam 5 madalya)

Basketbol 1 altın madalya

Bilardo (4 altın, 1 gümüş, 6 bronz. Toplam 11 madalya)

Binicilik (23 altın, 15 gümüş 23 bronz. Toplam 61 madalya)

Bisiklet (8 altın, 8 gümüş, 16 bronz. Toplam 32 madalya)

Bocce-Bowlıng-Dart (11 altın, 6 gümüş, 6 bronz. Toplam 23 madalya)

Boks (12 altın, 2 gümüş, 10 bronz. Toplam 24 madalya)

Buz Hokeyi (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz. Toplam 4 madalya)

Cimnastik (15 altın, 15 gümüş, 10 bronz. Toplam 40 madalya)

Eskrim (5 altın, 7 gümüş, 12 bronz. Toplam 24 madalya)

Golf (10 altın, 6 gümüş, 3 bronz. Toplam 19 madalya)

Kano 10 altın madalya, Karate (9 altın, 5 gümüş, 8 bronz. Toplam 22 madalya)

Kayak (8 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 23 madalya)

Kürek (2 altın. Toplam 2 madalya), Modern Pentatlon (3 bronz. Toplam 3 madalya)

Okçuluk (11 altın, 16 gümüş, 15 bronz. Toplam 42 madalya)

Otomobil (14 altın, 3 gümüş, 10 bronz. Toplam 27 madalya)

Satranç (9 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 24 madalya)

Sualtı (13 altın, 13 gümüş, 11 bronz. Toplam 37 madalya)

Plaj Voleybolu (5 altın, 8 gümüş, 2 bronz. Toplam 15 madalya)

Yelken 1 bronz madalya

Yüzme (7 altın, 7 gümüş, 11 bronz. Toplam 25 madalya)

DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 172 MADALYA

Dünya Şampiyonası’nda milliler, 59 altın, 51 gümüş ve 62 bronz madalya ile toplamda 172 madalya kazandı.

Şampiyonada halterde büyük başarı gösteren milliler, 12 altın, 16 gümüş, 14 bronz olarak toplamda 42 madalya kazandı. Milliler, sualtı sporunda 13 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanarak toplamda 35 madalyayı yurda getirdi.

Milliler ayrıca, Muay-Thai branşında 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya, eskrimde 1 altın, 1 gümüş toplam 2 madalya ve cimnastikte 1 gümüş madalya kazandı.

ULUSLARARASI TURNUVALARDA TOPLAM 1176 MADALYA

Katıldığı müsabakalar içerisinde Türkiye branşlarda en çok madalyayı Uluslararası Turnuvalarda kazandı.

Türkiye, 509 altın, 530 gümüş ve 737 bronz madalya olmak üzere toplam 1176 madalya kazandı.

ATLETİZMDE 95 MADALYA

Balkan Şampiyonası’nda ise milli sporcularımız yarıştığı 3 branşta, 37 altın, 32 gümüş ve 33 bronz toplam 102 madalya kazandı. Bu şampiyonada milliler, atletizmde 34’ü altın, 28’i gümüş, 33’ü bronz olmak üzere toplam 95 madalya kazandı. Buz hokeyinde 1 altın ve plaj voleybolunda 2 altın 4 gümüş madalya kazandı.

19. AKDENİZ OYUNLARINDA İKİNCİLİK

Cezayir’in Oran kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları’na 24 branşta 319 sporcu ile katılan Türkiye, 16 spor dalında 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya’nın ardından ikinci oldu.

ENGELLİ BRANŞLARINDA TOPLAMDA 146 MADALYA

Engelli branşlarında ise milli sporcularımız büyük başarılar elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında (Deafylmpıcs) Türkiye, 138 sporcu ile katıldığı oyunlarda 8 altın, 18 gümüş, 17 bronz toplam 43 madalya kazandı.

Dünya Şampiyonasında mücadele eden Özel Sporcular Spor Federasyonu, 13 altın, 12 gümüş, 18 bronz olarak toplamda 43 madalya kazandı ve bu şampiyonada Türkiye adına en çok madalyayı kazanan sporcular oldu. Dünya Şampiyonası’nda 30 madalya alan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu.

Görme Engelliler, Uluslararası Turnuvada 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı. Bedensel Engelliler de Dünya Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya, Avrupa Şampiyonası’nda 1 gümüş 1 bronz madalya, Uluslararası Turnuva’da 20 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 24 altın, 16 gümüş, 12 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı. Engelli branşlarında milli sporcularımız toplamda 146 madalya kazandı.