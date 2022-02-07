Türkiye’nin en iyi sprinterlerinden Önder Toker yaşamını yitirdi

Türk atletizminin yetiştirdiği en iyi sprinterlerden biri olan ve onlarca uluslararası yarışmada Türk bayrağını göndere çektiren Önder Toker 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Türk atletizminin ve Galatasaray atletizm takımının kısa mesafelerde yetiştirdiği en iyi atletlerden biri olan ve 100 metrede kırdığı 10.6 saniyelik rekoru ile birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi başarı ile temsil eden Önder Toker bugün yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

Atletizm Federasyonu Önder Toker'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada “1980'lerin önemli sprinterlerinden eski milli atlet Mirza Önder Toker, İstanbul'da 62 yaşında hayatını kaybetti. 100 metrede büyüklerde Türkiye ikinciliği, gençlerde Türkiye şampiyonluğu ve rekorları bulunan eski milli atlet Önder Toker, hayatını kaybetti. Galatasaray ve milli takım formasıyla yıllarca pistlerde ter döken Toker'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Önder Toker'in cenazesinin ikindi namazına müteakiben Eyüp Sultan Camii’nde kılınıp Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.