Tyson Fury, Deontay Wilder’ı nakavt etti

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet unvan maçında Deontay Wilder ile Tyson Fury karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Fury, 35 yaşındaki rakibini 11. rauntta nakavt ederek Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını korudu.

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Son üç yılda iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelen ABD’li Tyson Fury ile İngiliz Deontay Wilder üçüncü kez ringe çıktı.

Türkiye saatiyle 04.00’da başlayan maçın ilk rauntları oldukça çekişmeli geçti. Wilder, Fury’yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder’ı nakavt ederek maçı kazandı.

Aralık 2018’deki ilk mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Şubat 2020’deki ikinci maçı ise Tyson Fury, Deontay Wilder’ı 7. rauntta nakavt ederek kemerin sahibi olmuştu. Üçüncü maçın ardından 33 yaşındaki Tyson Fury, Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını korudu.

İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 32 maçta 31 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder’ın ise 45 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

DÜNYADAKİ EN İYİ BOKSÖR BENİM

Maç sonrası konuşan Tyson Fury, Deontay Wilder’ı sportmen olmamakla suçladı: “Dövüş sonrası onun köşesine gittim. Saygı ve sevgimi gösterdim ama karşılık bulamadım. Beni sevmiyor. Harika bir dövüş oldu. Tarihin en iyi üçlemelerinden birine imza attık. Wilder üst düzey bir boksör, benim de iyi olmamı sağladı. Dünyadaki en iyi boksör benim, o ise ikinci.”

ÜZERİME DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU ŞEKİLDE GELDİ

Deontay Wilder, maç sonrası önlem amaçlı hastaneye götürüldü. Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan Wilder; “Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Fury güçlü bir adam. Birkaç iyi yumruk çıkardı. Üzerime doğru zamanda ve doğru şekilde geldi ve dövüşü kazandı” dedi.