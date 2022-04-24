Tyson Fury son maçında hem servetine servet kattı hem de unvanını korudu

Tyson Fury, 'Kariyerimin son maçı' dediği Dillian Whyte mücadelesini 6 raunt sonunda nakavt ederek WBC şampiyonluk kemerini yeniden kazandı.

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İki Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury ve Dillian Whyte, WBC Ağır sıklet şampiyonluğu için ringe çıktı. İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadı’nda 94 bin kişi önünde yapılan müsabaka 6 raunt sürdü.

Bu maç öncesinde kariyerinin en mücadelesine çıktığı duyuran Tyson Fury, ilk rauntlarda yumruklarıyla yıprattığı Whyte’ı 6. rauntta yere yerdi! Sert darbeyle yere düşen Dillian Whyte, ayağa kalksa da dengesini sağlayamadığı için müsabaka hakem tarafından bitirildi.

Rakibini nakavtla deviren Fury 31 milyon Sterlin’lik ödülün sahibi olup kariyerini noktaladı.

Kariyerini çıktığı 33 maçta 32 galibiyet ve 1 beraberlik alarak tamamlayan 33 yaşındaki boksör, “Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum” açıklamasını yaptı.