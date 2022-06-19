Tyson Fury’nin ABD’ye girişine yasak! Uyuşturucu baronuyla ilişkisi…

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Britanyalı Tyson Fury'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı. İngiliz medyasının iddiasına göre, yasağın nedeni Fury'nin mafya babası Daniel Kinahan ile temas halinde olması...

Sozcu.com.tr

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Aktif boks kariyerine devam ettiği sırada dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Britanyalı Tyson Fury, ABD’ye sokulmadı.

İngiliz boksör Tyson Fury, Nisan 2022'de Dillian Whyte ile yaptığı maçı kazanarak WBC ağır sıklet şampiyonu unvanını korumuş ve karşılaşmanın ardından kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

Kısa süre sonra yeniden ringlere dönmesi için yeterli paranın teklif edilmesi gerektiğini söyleyen Fury, İrlandalı Kinahan ile yakın ilişkilere sahip. İrlandalı mafya babası, boks yıldızının bazı dövüşlerini organize etmişti.

Tyson Fury has been refused access to the US over his alleged links to crime boss Daniel Kinahan, it emerged tonight. Fury was photographed in Dubai in February with now US-sanctioned Kinahan Tyson Fury arrives in Liverpool to watch Nathan Gorman v Thomas Salek this evening pic.twitter.com/VuKBM4omXo — Lilian Chan (@bestgug) June 18, 2022

AVRUPA’YA 30 MİLYAR EUROLUK UYUŞTURUCU

Kinahan, bir uyuşturucu kartelinin parçası olmakla suçlanıyor. Kanada ve Kosta Rika’daki kartellerle bağlantısı olan Kinahan’ın Avrupa’ya 30 milyar euro değerinde uyuşturucu kaçakçılığı iddia ediliyor. Araştırmalar sonucunda önlem almaya hazırlanan ABD’de, Fury dahil olmak üzere 600’den fazla kişi yaptırım listesine alındı. Fury’nin Amerika’ya yolculuk yapmasına izin verilmiyor.

5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Daniel Kinahan, kardeşi Christopher Jr. ve babası Christy Kinahan’ın tutuklanmasına yol açacak bilgileri verecek kişiler için 5 milyon dolar ödül koydu.