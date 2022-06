Tyson Fury’nin ABD’ye girişine yasak! Uyuşturucu baronuyla ilişkisi…

Aktif boks kariyerine devam ettiği sırada dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Britanyalı Tyson Fury, ABD’ye sokulmadı.

İngiliz boksör Tyson Fury, Nisan 2022'de Dillian Whyte ile yaptığı maçı kazanarak WBC ağır sıklet şampiyonu unvanını korumuş ve karşılaşmanın ardından kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

Kısa süre sonra yeniden ringlere dönmesi için yeterli paranın teklif edilmesi gerektiğini söyleyen Fury, İrlandalı Kinahan ile yakın ilişkilere sahip. İrlandalı mafya babası, boks yıldızının bazı dövüşlerini organize etmişti.

Tyson Fury has been refused access to the US over his alleged links to crime boss Daniel Kinahan, it emerged tonight.

Fury was photographed in Dubai in February with now US-sanctioned Kinahan

