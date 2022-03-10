U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, grekoromen stilde Avrupa ikincisi oldu

Bulgarista'nın Plovdiv şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkan Türk sporcular, turnuvayı 7 madalya ile tamamladı ve Avrupa ikincisi oldu.

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27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada Türk Milli Takımı, grekoromende 10 sporcu ile mücadele etti. Ay-yıldızlı sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı ve 156 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu. 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile 183 puan toplayan Gürcistan, Avrupa şampiyonu olurken, 2 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya alan Azerbaycan da 102 puanla turnuvayı 3’üncü olarak tamamladı.

Türkiye’ye madalya kazandıran sporcular, şu şekilde:

Altın Madalya: Emre Mutlu (55 kilo)

Gümüş Madalya: Kadir Kamal (67 kilo), Abdullah Toprak (72 kilo), Fatih Bozkurt (130 kilo)

Bronz Madalya: Mustafa Olgun (97 kilo), Abdurrahman Kalkan (77 kilo), Mustafa Safa Yıldırım (63 kilo)

Öte yandan 60 kiloda Mükremin Aktaş Avrupa 5’incisi, 82 kiloda mindere çıkan Samet Yaldıran ve 87 kiloda Muhitdin Sarıçiçek de Avrupa 7’ncisi oldu.

EROĞLU: HEDEFİMİZ BU ŞAMPİYONAYI REKOR MADALYALARLA KAPATMAK

Yeni yönetim olarak ilk yurt dışı organizasyonuna katıldıklarına dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonasına grekoromen stilde 10 sporcu ile katılıp 7 madalya kazandık, hepsini yürekten kutluyorum. Aslında çok şanssız finaller kaçırdık. Ama geleceğimizin A Milli takım iskeletini oluşturacak olan çocuklarımızın performanslarını takdir ediyorum. Gelecek adına bu gençlerimiz bizi umutlandırdı, heyecanlandırdı. Ata sporumuz güreşin geleceği çok parlak. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bu gençleri izlemeye devam edin diye konuştu.

Başkan Eroğlu, Sırada serbest stilde kızlarımız ve erkeklerimiz mindere çıkacak, hedefimiz bu şampiyonayı rekor madalyalarla kapatmak dedi.