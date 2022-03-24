Uçan Raketler Şanlıurfa’da çocuk ve gençlerle buluştu

Dünyaya havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit’in sosyal sorumluluk projesi olan Uçan Raketler, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun proje partnerliğiyle devam ediyor. Daha önce Çorum, Isparta ve Trabzon’da düzenlenen Uçan Raketler bu sefer Şanlıurfa’da çocuk ve gençlerle buluştu.

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Çocuklara ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, masa tenisi yoluyla teşvik etmek amacıyla 2018 yılında başlayan proje, pandemi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından Şanlıurfa'da yeniden başladı. Şanlıurfa'da 85.000'i aşkın öğrenciye ulaşan Uçan Raketler projesi, böylelikle şimdiye kadar 115.000 öğrenciye ulaşmış oldu. Proje ile masa tenisi antrenörlüğü eğitimi alan öğrenci sayısı da 287'ye ulaştı.

Bugün 5 kıtada 54 havayolu şirketine yazılım çözümleri ihraç eden teknoloji firması Hitit, Uçan Raketler adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Çorum, Isparta ve Trabzon'un ardından Şanlıurfa'ya taşıdı. Projenin Şanlıurfa lansmanı 24 Mart 2022 Perşembe günü GAP Arena Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Hitit'in Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliği ile hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi; çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu ile buluşturulması, masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları amacıyla 2018 yılında başlatıldı.

Eğitimli antrenörler ile profesyonel masa tenisi

Proje kapsamında; il genelinde ihtiyaç sahibi okullar belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor. Aynı zamanda, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimler sonunda antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklerken, genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkemizi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması da projenin bir başka amacı. 2018 yılında başlayan Uçan Raketler projesi sayesinde Çorum'da 55, Isparta'da 41, Trabzon'da da 77 okuldan toplamda 30 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.

Şanlıurfa'da 100 okula ve 85.000 öğrenciye ulaşacak

Uçan Raketler ile Şanlıurfa'da daha önce masa tenisi ekipmanı olmayan 100 okula öncelikle masa tenisi masası ve malzemesi sağlandı. Ekipman desteği, profesyonel bir eğitim programıyla birleşerek, 100 öğretmenin 1. Kademe Antrenörlük Kursu eğitimleri tamamlandı. Eğitimi tamamlayarak sertifikalarını alan öğretmenler, masa tenisi eğitiminin okullarda yaygınlaşması için gönüllü destek verecek. Uçan Raketler Şanlıurfa'da 100 okulda toplam 85.000 öğrenciye ulaşacak.

Suriye okullarına ekipman desteği

Şanlıurfa özelinde Suriye sınırındaki okullar da unutulmadı ve Tel Abiad'da Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan El Cerrah, Ayn-Arus, Hasan El İsa, Suluk El Garbi Ve Ali İbn Talip orta okullarına da masa tenisi masası, raket ve top desteği sağlandı.

Projenin Şanlıurfa lansmanı 24 Mart 2022 Perşembe günü GAP Arena Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şanlıurfa il protokolü üyeleri, Hitit ve TMTF Yetkilileri, proje paydaşları ve proje okullarından öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen; “Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve geleceğimiz olan gençlerimizi topluma kazandırmak amacıyla, Hitit ile birlikte yürüttüğümüz Uçan Raketler projesinin başarılı olması en büyük amacımız. Buradan yetişecek çocuklarımızın arasından milli sporcularımızın çıktığını görmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç konuşmasında şunları söyledi: “Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları, yalnızca ekonomi ve sosyal hayatı değil, bireysel olarak sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sporla ilişkimizi de etkiledi. Özellikle çocukların sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemesinin ileriye dönük faydaları daha da önem kazandı. Bu nedenle, zorunlu bir ara vermek zorunda kaldığımız Uçan Raketler'le, normalleşme sürecinde çocuklarımızın hayatına tekrar dokunmanın heyecanını da yaşıyoruz. Daha önce Çorum, Isparta ve Trabzon'da hayata geçirdiğimiz projemize Şanlıurfa ile devam ediyoruz. Sadece Şanlıurfa'da 100 okulda 85.000 öğrenciyi masa tenisi ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Suriye sınırındaki 5 okulumuza da malzeme desteği sağlanmasıyla, bu okullardaki çocuklarımız da projeden yararlanma fırsatı bulacak. Uçan Raketleri önümüzdeki dönemlerde farklı illerde hayata geçirerek, masa tenisi sporunu çocuklarla buluşturmaya ve bir kitle sporu olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”