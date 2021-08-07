Uğur Aktaş bronz madalya kazandı, Türkiye rekor kırdı | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Milli karateci Uğur Aktaş, kumite +75 kg yarı finalinde İrandan Sajad Ganjzadehe mağlup olarak bronz madalya kazandı. Bu başarıyla Türkiye, 1948'deki Londra'da kazanılan madalya rekorunu kırmış oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede erkekler kumite +75kg’da Uğur Aktaş, sabah seansında tatamiye çıktı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh’e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya ile olimpiyatları tamamladı.

Milli sporcu, gruptaki ilk maçında Gürcü rakibi G. Arkania’yı 3-1 mağlup etti. Uğur Aktaş, Japon rakibi Araga karşısında 4-0 geriden gelip ipponla 4-3 yapsa da tatamiden 5-3 mağlup ayrıldı. Ancak grupta Alman rakip Horne’nun diskalifiye olması Aktaş’a yarı finalde avantaj sağladı.

Gruptaki 3. ve son maçında hiçbir şeyi riske atmadan zafer için tatamiye çıkan Aktaş, Kazak sporcuyu 11-3’le mağlup ederek grupta ilk 2 sporcu arasında yer aldı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh’e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya kazandı.

1948’DEN SONRA EN FAZLA MADALYA

Uğur Aktaş’ın yarı finale çıkıp bronz madalyayı garantilemesiyle Türkiye, 1948’deki Londra’da kazanılan 12 madalya rekorunu kırmış oldu. Ülkemiz, Tokyo 2020’de 13’üncü madalyasını kazandı. Milliler, daha önce 1948 yılında yapılan Londra Olimpiyatları’nda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılarda; Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan gümüş, Ferhat Arıcan, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı.

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