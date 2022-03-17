Ukraynalı milli sporcular Türkiye’ye minnettar

Savaş nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı Tekirdağ'a çalışmalarını sürdürüyor.

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Burdur’da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ’a gelen Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı’nın 19 sporcusu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sportif çalışmalarına ve antrenmanlarına devam ediyor.

Milli takım antrenörü Kakovkın Stanislav kendilerini misafir ettiği için Türkiye’ye teşekkür etti.

Stanislav, umutla savaşın bitmesini beklediklerini dile getirerek, “Herkes bizi çok iyi karşıladı. Çok memnunuz, bizlere bu imkanı tanıdığınız için, çalışmalarımıza devam ettiğimiz içinde çok mutluyuz. Her şey çok güzel ve bu durumdan sporcularımızda çok memnun. Sporcularımız antrenmanlarını devam ettirebiliyor bu bizim için çok büyük bir şans. Bildiğiniz gibi Rusya ile savaş içerisindeyiz şuanda çok üzgünüz. Bizim ülkemizde de devletimiz insanımızı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz uzaktayız ve aklımız sürekli onlarda, en kısa zamanda bu savaş biter” ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Alexander Fomenko ise, ülkelerindeki savaşı üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, “Ailelerimiz için çok büyük endişe duyuyoruz, bir taraftan da Türkiye’de olduğumuz içinde şükrediyoruz. Bizlere çok iyi davranıyorlar herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. En azından biz antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, bir sonraki müsabakalara hazırlanıyoruz. Burada ki insanlara çok teşekkür ediyoruz. Yemeğimizi getiriyorlar, yatacak yer verdiler bize. Bize gayet iyi bakıyorlar onun içinde çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.