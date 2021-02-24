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Ukraynalı ünlü şarkıcı Anna Trinçer’den boksör Serdar Avcı’ya destek 

Ukraynalı ünlü şarkıcı Anna Trinçer, dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hazırlanan Türk boksör Serdar Avcı'ya destek mesajı gönderdi.

Güncellenme: 11:13, 24/02/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Ukraynalı ünlü şarkıcı Anna Trinçer’den boksör Serdar Avcı’ya destek 

Ukrayna’da fenomen bir isim olan Anna Trinçer, boksör Serdar Avcı’nın çıkacağı kemer maçı öncesi sosyal medyadan destek mesajı paylaştı. Ukraynahayat.com sitesinin haberine göre, ünlü şarkıcı, Avcı’nın antrenmanını izledikten sonra yaptığı paylaşımda Türkçe olarak “Serdar merhaba, bol şans” dedi. Avcı’nın dünya şampiyonluğu kemeri için mücadele edeceğini hatırlatan Trinçer, tüm sporseverlere bu maçı televizyonda izlemeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna’nın en ünlü spor spikerlerinden Vitaliy Dyuga da Trinçer ile birlikte Serdar Avcı’ya destek mesajı paylaştı.

AVCI’NIN YENİ RAKİBİ BEKLENİYOR

Tanzanyalı Pascal Ndomba ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşması, rakibinin koronavirüse yakalandığını belirterek ülkesinden gelmemesi nedeniyle ertelenen Serdar Avcı, federasyonun belirleyeceği başka bir rakiple Ukrayna’da unvan maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni rakibinin yakında açıklanması beklenen Avcı, bu maç öncesi Ukrayna’da yaklaşık 1 ay sürecek kampa girecek.

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