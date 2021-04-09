Ülke karantinaya girdi, Fransa Açık ertelendi!

Fransa Açık tenis turnuvasının bir hafta ertelendiğini duyuran organizatörler, gelecek hafta corona virüsü kuralları kapsamında maçların oynanmasını umuyor.

Fransa’da artan vakalar nedeniyle üçüncü kez ülke genelinde karantina kararı alınırken, turnuvanın 30 Mayıs’tan 13 Haziran’a kadar sürmesi planlanıyor. Cumartesi günü karantinaya giren Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısıtlamaların Mayıs ortasından itibaren kalkacağını ümit ediyor.

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BBC’de yer alan habere göre, Fransa Tenis Federasyınu Başkanı Gilles Moretton, etkinliğin ertelenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Moretton, erteleme sayesinde şartların iyileştirilmesi konusunda zaman kazandıklarını ve seyircili maçların oynanması konusunda çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

“Taraftarlar, oyuncular ve atmosfer için seyircilerin varlığı, baharın en önemli uluslarası spor etkinliği olan turnuvamız için hayati öneme sahip.”

GEÇEN YIL DA ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisine alan corona virüsü salgını nedeniyle, 2020 Fransa Açık turnuvası Mayıs’tan Eylül ayına sarkmıştı. Fransa Açık’ın ertelenmesinden sonra Wimbledon ise, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez iptal edilmişti.

Yılın dördüncü Grand Slam turnuvası olan ABD Açık, 2020 yılında planlandığı tarihte düzenlendi. Ancak seyircisiz oynanan maçlarda Rafael Nadal ve Ashleigh Barty gibi yıldızlar yer alamadı.