Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda 10 madalya

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası bu yıl 49. kez düzenleniyor. Turnuvanın ikinci gününde milli güreşçiler 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. 74 kilogram finaline çıkan Yakup Gör, İsa Demir’i yenerek birinci olurken İsa Demir de gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 55 kilogramda Mehlika Öztürk de Nordic sisteminde Kazak rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

86 kilogram finalinde İranlı rakibine yenilen Serdal Çavuşoğlu ile 97 kilogramda Olimpiyat Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı Şerif Şerifov’a finalde kaybeden Mustafa Sessiz, gümüş madalya kazandı.

Serbest stil 74 kilogramda Zafer Dama, 86 kilogramda Fatih Erdin ve 97 kilogramda İbrahim Çiftçi ile kadınlarda 59 kilogramda Elif Yanık ve Merve Pul rakiplerini yenerek bronz madalya almayı başardı.

Diğer yandan bugün yapılan müsabakalarda 92 kilogram finalinde Selim Yaşar ile Erhan Yaylacı, 125 kilogram finalinde ise Fatih Yaşarlı da İranlı rakibi Abbas Fouratanrami ile altın madalya için mücadele edecek.

Üç güreşçi finalde

Son gün yapılacak finallerde 92 kilogramda tüm rakiplerini yenen iki milli güreşçimiz Selim Yaşar ve Erhan Yaylacı finalde karşılaşacak. 125 kilogramda Fatih Yaşarlı da finalde U23 Dünya Şampiyonu İranlı Abbas Fouratanrami ile mücadele edecek. Ayrıca Efe Anıl Al, Anıl Berkan Kılıçsallayan ile Oktay Güngör ise Kazak rakibi ile bronz madalya için mindere çıkacak. Ayşegül Özbege, Mehtap Gültekin ile Münir Recep Aktaş da Kırgız rakibi ile bronz madalya için yarışacak.

Esra Pul, Rahime Arı, Recep Topal, Servet Coşkun, Muhammed Nuri Kotanoğlu repesajdan gelen rakipleri ile bronz madalya maçına çıkacak.