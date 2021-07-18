Ümitler Avrupa Judo Kupası’nın ilk gününde millilerden 4 madalya

Romanya’nın başkenti Bükreş’te başlayan ve 29 ülkeden, 200 kadın ve 203 erkek judocunun katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda erkekler 60 kiloda İbrahim Demirel finalde Macar rakibi Aron Gaboru ipponla yenerek altın madalyayı kazandı. Kadınlar 44 kiloda Nurten Doğrusoy finalde İsveçli Tara Babulfatha yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 40 kiloda ise Zilan Ertem ve Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya mücadelelerini kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın ikinci gün karşılaşmalarıyla sona erecek.