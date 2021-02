Ünlü golfçü Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Golfün süperstarı Tiger Woods, Salı sabahı Los Angeles’ta ciddi bir trafik kazası geçirdi. Arabada tek başına olan Woods, enkazdan Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı ve ambulansla yerel bir hastaneye nakledildi.

Yetkililerin yaptığı ilk açıklamada aracın ciddi şekilde hasar gördüğü ve Woods’un özel ekipmanlar sayesinde araçtan çıkartıldığı belirtildi.

Golf star Tiger Woods was injured in a vehicle rollover in Los Angeles County, authorities said.

Aerial footage over the scene of the accident showed a car on its side with the front end heavily damaged. The wreckage appeared to be just off the side of a road on a hillside pic.twitter.com/r7cJhKwLLm

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 23, 2021