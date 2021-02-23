Ünlü golfçü Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Golfün süperstarı Tiger Woods, Salı sabahı Los Angeles’ta ciddi bir trafik kazası geçirdi. Arabada tek başına olan Woods, enkazdan Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı ve ambulansla yerel bir hastaneye nakledildi.

Yetkililerin yaptığı ilk açıklamada aracın ciddi şekilde hasar gördüğü ve Woods’un özel ekipmanlar sayesinde araçtan çıkartıldığı belirtildi.

Golf star Tiger Woods was injured in a vehicle rollover in Los Angeles County, authorities said. Aerial footage over the scene of the accident showed a car on its side with the front end heavily damaged. The wreckage appeared to be just off the side of a road on a hillside pic.twitter.com/r7cJhKwLLm — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 23, 2021

Woods’un sağlık durumuna ilişkin detay verilmezken, menajeri Steinberg ünlü sporcunun birden fazla bacak yaralanması yaşadığını söyledi ve “Şu anda ameliyatta. Mahremiyete olan saygınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü golf dergisi Golf Digest, Woods’un Golf TV’ye çekilen bir video için bölgede olduğunu açıklarken, “Pazartesi günü keyifliydi ancak çekimin ikinci gününde sahaya gelmedi” denildi.

Woods, son olarak Pazartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda Miami Heat’in eski yıldızı Dwayne Wade ile birlikte olduğu biliniyordu.

45 yaşındaki golfçü, en son 20 Aralık’ta sona eren Florida’daki PNC Şampiyonası’na katılmıştı. Organizasyona 11 yaşındaki oğlu Charlie Woods ile katılan ünlü sporcu, turnuvayı yedinci sırada tamamlamıştı.