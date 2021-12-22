VakıfBank, Avrupa’da da hız kesmiyor

Dünya Kulüpler şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçında ASPTT Mulhouse'u set vermeden mağlup etti.

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 4. şampiyonluğunu yaşayarak Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanını geliştiren VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek üçte üç yaptı.

5 ace sayısı bulduğu ilk seti 25-19 alan VakıfBank, ikinci sette ise bloklarla öne çıktı ve yine 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti de 25-17 üstün tamamlayan sarı-siyahlılar maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank'ta 22 sayıyla oynayan Isabelle Haak, karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Gabi'nin 16 sayı kaydettiği mücadelede Michelle Bartsch-Hackley ile Zehra Güneş de 10'ar sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 20 Ocak Perşembe, TSİ 19.00'da Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Salvis Kurtiss, Alexandros Mylonakis

ASPTT Mulhouse: Megan Viggars, Ivana Vanjak, Silke Van Avermaet, Georgia Lamprousi, Kimberly Drewniok, Pia Kastner, Anna Haak, Leandra Olinga-Andea, Amanda Coneo

VakıfBank: Cansu Özbay, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 70 Dakika (23', 25', 22')