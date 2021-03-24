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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya’nın Unet e-work takımını deplasmanda 3-0 yenerek finale yükseldi

Güncellenme: 21:32, 24/03/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup finale yükseldi. Vakıfbank, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

Temsilcimiz, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Vakıfbank, 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finaline kalırken, bu finallerden 7’si son 10 sezonda geldi. Temsilcimiz, Dinamo Moskova (16) ve Uralochka’dan (14) sonra en çok finale yükselen takım oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN

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Avrupa İtalya Kadın Moskova Şampiyonlar Ligi Türkiye Vakıfbank
Yayınlanma Tarihi:21:26,