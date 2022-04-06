VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i yenip Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'ye rövanşı 3-0 kaybetmesiyle gidilen altın seti kazanarak finale yükseldi.

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.

Dörder şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayısta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak.

8. kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

“BUGÜNDEN DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKECEK”

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Öncelikle Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını tebrik ederim. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas olsun çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede biz daha çok yaklaşmaya başladık Fenerbahçe'ye. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik” şeklinde konuştu.

Finalde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano için ise Guidetti, “Imoco çok iyi bir takım. Imoco'ya karşı oynamak zor. Bunu konuşmak için çok erken. O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek” diye konuştu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic, Erdal Akıncı

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 18, Mina Popovic 8, Melissa Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina De Souza 1

Başantrenör: Zoran Terzic

VakıfBank: Cansu Özbay 5, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 5, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman 1

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 25-14, 25-20, 28-26, 11-15

Süre: 22, 24, 30, 16