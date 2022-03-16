VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 10. kez yarı finalde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar böylece CEV Şampiyonlar Ligi’nde 10. kez üst üste yarı finale yükseldi. VakıfBank böylece yarı finalde Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu.

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Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Tarihinde 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve bu turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-1 yenerek üst üste onuncu, toplamda ise on dördüncü kez yarı finalde boy gösterme hakkı elde etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank, Isabelle Haak'ın 8 sayı katdettiği seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İlk bölümü çekişmeli geçen ikinci sette ise giderek vitesi artıran VakıfBank, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette heyecan son anlara kadar sürerken kazanan 25-23'lük skorla konuk ekip oldu. Yine büyük bir çekişmeye sahne olan son seti bu kez aynı skorla VakıfBank kazandı ve sarı-siyahlılar 3-1'lik zaferle adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken İsveçli yıldız bu performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu da seçildi. Gabi'nin 19, Michelle Bartsch-Hackley'nin 15 sayı kaydettiği maçta Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

GUIDETTI: TAKIMIM BASKIYLA BAŞ EDEBİLDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Karşılaşmanın ardından mücadelenin zorluğuna değinen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Rakibimizin oyuncularını, koçunu ve teknik ekibini kutlarım. Son derece iyi bir performans gösterdiler. Burada da Polonya'da da bizi bir hayli zorladılar. Oyuncularımı da kutluyorum çünkü büyük bir baskı altındaydık. Ancak hep dediğimiz gibi “Baskı bizim için edilmiş bir ayrıcalıktır”. Bu nedenle bugün bu baskıyı yaşadığımız için de takımım bu durumla bu kadar güzel baş edebildiği için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.