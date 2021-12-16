Vakıfbank set vermedi

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank, Altay Club'ı set vermeden mağlup etti.

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2021 Dünya Kadınlar FIVB Kulüpler Şampiyonası ikinci gününde Vakıfbank, Kazakistan’ın Altay Clup takımını 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, tutuk başladığı ilk sette rakibine her alanda üstünlük kurarak 25-13’ü buldu ve 1-0 öne geçti. Bloklardaki etkinliği ile rakibine sayı şansı vermeyen Türk temsilcisi, her pozisyondaki silahlarını kullanarak farklı set sonucunu elde etti.

Altay, ikinci sette de manşet ve top karşılama sorunlarını devam ettirince VakıfBank’ın işi daha da kolaylaştı. Serviste basan, rakibinin zayıf defans ve blok ikilisine rahat hücum eden sarı-siyahlılar, 25-10’luk skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette VakıfBank her türlü hücum turunda rakibinden üstündü. Sayı üretmekte zorlanan Altay Club karşısında rahat bir maç çıkaran sarı siyahlılar seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

Vakıfbank şampiyonanın üçüncü gününde yarın saat 18.30’da Minas Tenis Clube ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil, (Çekya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Vakıfbank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Kübra Akman)

Altay Clup: Radenkovic, Anarkulova, Ufimtseva, De La Cruz, Kodola, Anikonova (Sitkazinova, Beket, Meister, Nurbergenova, Balagazinova, Kenzhebaeva, Belova, Issayeva)

Setler: 25-13, 25-10, 25-17

Süre: 60 dakika (19, 18, 23)