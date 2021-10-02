VakıfBank Spor Kulübü’nden Saraybosna Voleybol Okulu’na üst düzey ziyaret

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü'nün, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde açtığı voleybol okulunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Üstünsalih açıklamasında “Burada hepiniz, VakıfBank ailesinin kıymetli üyelerisiniz ve VakıfBank Spor Kulübü sizin eviniz. İnanıyorum ki sizler de başta aileniz olmak üzere antrenörlerinizin emeğini boşa çıkarmayacak Türkiye’yi de, Bosna Hersek’i de, VakıfBank'ı da gururlandıracaksınız” dedi.

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3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ‘Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Spor Kulübü'nün, Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde açtığı Voleybol Okulu, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ev sahipliğinde VakıfBank'ın üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Üstünsalih, Saraybosna Voleybol Okulu'nda sporcularla ve antrenörlerle bir araya gelirken öğrenci ailelerinin de mutluluklarına ortak oldu.

“VakıfBank Spor Kulübü sizin eviniz”

Ziyarette öğrencilere seslenen Üstünsalih, Saraybosna Voleybol Okulu'nun VakıfBank ailesinin bir parçası olduğuna değinirken, “Burada hepiniz, VakıfBank ailesinin kıymetli üyelerisiniz ve VakıfBank Spor Kulübü sizin eviniz. İnanıyorum ki sizler de başta aileniz olmak üzere antrenörlerinizin emeğini boşa çıkarmayacak Türkiye'yi de, Bosna Hersek’i de, VakıfBank’ı da gururlandıracaksınız. Bugüne kadar buradaki çalışmalarımızdan aldığımız sonuçları, altyapımıza kazandırdığımız 6 kızımızdan duyduğumuz memnuniyeti düşününce, açtığımız bu voleybol okulunun ne kadar doğru bir yatırım olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Toplam 8 voleybol okulu

VakıfBank'ın Saraybosna ile birlikte üçü İstanbul, ikisi Ankara, biri İzmir ve biri Bursa'da olmak üzere toplam 8 voleybol okulu bulunuyor. VakıfBank Voleybol Okulları'nda sporcu adayları, alanında uzman ve tecrübeli antrenörlerden eğitim alıyor. Yeterli devamlılık ve disiplini gösteren öğrencilere katılım sertifikası verilirken, temel voleybol eğitimi alan adaylar arasından yeterli görülenler VakıfBank altyapı takımlarına dâhil ediliyor.