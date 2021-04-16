VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde 12. kez şampiyon

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçı öncesinde Fenerbahçe takımdaki corona virüs vakaları nedeniyle maça çıkmamasıyla seride durumu 3-0'a getirdi.

Üst üste üçüncü, toplamda ise 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı takım, son iki sezonda Sultanlar Ligi'nde oynadığı 56 maçın 54'ünden galibiyetle ayrılırken 35 yıllık tarihindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

Şampiyon VakıfBank yapılan törenle madalya ve kupasını aldı. Fenerbahçe’den törene oyunculardan Eda Erdem Dündar ile Melissa Vargas katıldı.

Sultanlar Ligi’nde sezonun enleri ise şöyle: