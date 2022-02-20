VakıfBank’ın bileği bükülmüyor

Sahasında Mert Grup Sigorta'yı set vermeden mağlup eden VakıfBank, tüm kulvarlarda üst üste 20. galibiyetini aldı.

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda üst üste 20. galibiyetini elde etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Akman, Melis Gürkaynak, Gabi, Isabelle Haak, Derya Cebecioğlu

Mert Grup Sigorta: Gaila Gonzales, Özge Nur Çetiner, Miroslava Paskova, Ayça İsmailcebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Merve Cepni

Setler: 25-12, 25-19, 25-28

Süre: 75 dakika (23', 25', 27')