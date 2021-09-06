Valtteri Bottas, Mercedes’ten ayrıldı

Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, 2022 sezonunda Alfa Romeo takımında yer alacağını açıkladı.

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Formula 1’de Mercedes takımında yer alan Fin pilot Valtteri Bottas, 2022 sezonu için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 2017’den bu yana Mercedes’te İngiliz pilot Lewis Hamilton’un takım arkadaşı olan Bottas, Formula 1’in yeni sezonunda Alfa Romeo’da yer alacak.

Mercedes’te Bottas’tan boşalan koltuğa ise George Russell’ın oturması bekleniyor.

Fin pilot yaptığı açıklamada, “Kariyerimde yeni bir sayfa başlamak üzere. 2022’den itibaren Alfa Romeo ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. İkonik bir takımla yeni bir mücadeleye başlayacağım için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.