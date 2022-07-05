Akdeniz Oyunları’nda 3 altın madalya birden geldi
Milli yüzücülerimiz Viktoria Zeynep Güneş, Berkay Öğretir ve Deniz Ertan Akdeniz Oyunları'nda 3 altın madalya kazandı.
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda Viktoria Zeynep Güneş, yüzmede kadınlar 200 metre kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derece elde ederek altın madalyaya uzandı.
Berkay Öğretir’den hem rekor hem altın madalya
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Akdeniz Oyunları erkekler 100 metre kurbağalamada oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda Berkay Öğretir, yüzmede erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 1:00.03 derecesine imza atarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Deniz Ertan altın madalya kazandı
Milli yüzücü Deniz Ertan, Akdeniz Oyunları kadınlar 400 metre serbestte altın madalyaya uzandı. Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbest finalinde 4:08.04’lük dereceye imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.