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Vladimir Putin’in onursal başkanlığı askıya alındı

Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu'ndaki onursal başkanlığı askıya alındı.

Yayınlanma: 13:17 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Vladimir Putin’in onursal başkanlığı askıya alındı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onursal başkanlığının askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Ukrayna’da devam eden çatışmalar doğrultusunda, Vladimir Putin’in Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanı ve Büyükelçisi statüsü askıya alınmıştır” dendi.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin’in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

Putin, judoya 1970’lerde başladı ve bu fotoğraf da ilk eğitim zamanlarından… Foto: DepoPhotos

 

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