Vladimir Putin’in onursal başkanlığı askıya alındı
Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu'ndaki onursal başkanlığı askıya alındı.
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onursal başkanlığının askıya alındığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, “Ukrayna’da devam eden çatışmalar doğrultusunda, Vladimir Putin’in Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanı ve Büyükelçisi statüsü askıya alınmıştır” dendi.
Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin’in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.