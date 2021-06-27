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Wimbledon’da heyecan başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları yarın başlıyor.

Güncellenme: 12:15, 27/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Wimbledon’da heyecan başlıyor

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon’da ana tablo maçları yarın başlıyor. Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Londra’daki turnuvada corona virüsü salgını nedeniyle son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50’si oranında seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort ise tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz’da tam kapasiteyle hizmet verecek.

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