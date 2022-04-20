Wimbledon’da Rus ve Belaruslu tenisçilere yasak!

Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi eklendi. Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon ve İngiltere'deki müsabakalarda yer alamayacaklar.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasının yaptığı resmi açıklama sonucunda, Rus ve Belaruslu sporcular Wimbledon ve İngiltere’deki diğer maçlarda yer alamayacağı duyuruldu.

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, erkeklerde dünyanın 2 numaralı tenisçisi Daniil Medvedev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde yazılı bir açıklama yayınlamaması halinde turnuvaya katılamayacağını söylemişti. Bu uyarıya rağmen hiçbir sporcudan Putin aleyhinde bir açıklama gelmeyince, Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon’dan men edildi.

Wimbledon’ın resmi sitesinden yapılan duyuruda, “Bu tür haksız ve benzeri görülmemiş askeri saldırganlık koşullarında, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların turnuvalara katılımından herhangi bir fayda sağlaması kabul edilemez” denildi. All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt ise, “Bu sonuçtan etkilenen sporcular için zor olduğunun farkındayız ve Rus rejimi liderinin eylemleri nedeniyle acı çekecekleri için üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan savaş koşullarının değişmesi durumunda, kararın yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ OLMAYACAK!

Futbolda 2022 Dünya Kupası’ndan men edilen Rusya, FIFA ve UEFA organizasyonlarında hem ülke hem de takım bazında yer alamıyor. Basketbolda da Euroleague’deki Rus takımları diskalifiye edilmişti. Alınan bu karar sonucunda, dünya tenisinin 8 numarası Andrey Rublen, 26 numarası Karen Khachanov ve 30 numarası Aslan Karatsev’in yanı sıra, erkeklerde dünyanın en iyi ikinci tenisçisi Daniil Medvedev Wimbledon’da mücadele edemeyecek. Wimbledon’da yer alamayacak kadın tenisçiler arasında ise, Rusya’dan Anastasia Pavlyuchenkova (15.) ve Daria Kasatkina (26.) öne çıkarken, Belarus’tan ise, dünya sıralamasında 4 numara ve 2021 yarı finalisti Aryna Sabalenka ve Victoria Azarenka (18.) bulunuyor.

RUSYA’DAN TEPKİ

27 Haziran’da başlayacak sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’dan tenisçilerin ihraç edilmesine Rusya’dan tepki geldi. Kararı ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Sporcuları bir kez daha siyasi entrikaların ve önyargıların, ülkemize yönelik düşmanca eylemlerin rehineleri haline getirmeleri kabul edilemez” dedi.