Wimbledon’da şampiyon Ashleigh Barty

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty, Karolina Pliskova’yı 2-1 yenerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. 25 yaşındaki Avustralyalı raket, Çek rakibini 6-3, 6-7 ve 6-3’lük setlerle devirdi. 1 saat 59 dakika süren final sonrasında Barty, 1980’deki Evonne Goolagong Cawley’den 41 yıl sonra kadınlarda ilk Avustralyalı Wimbledon şampiyonu olmayı da başardı.

Wimbledon’da final maçına çıkana kadar sadece ilk turda set kaybeden dünyanın 1 numarası Barty, finale de harika başladı. İlk 4 oyunu kazanan Barty, ilk seti 6-3 alarak rakibine üstünlük kurdu.

PLISKOVA GERİ DÖNDÜ

İkinci sette ise Pliskova şampiyonluğu kolay vermeyeceğini belli etti. İki raket de ikişer servis kırarak tie-break’e kaldı. Barty, 11. oyunda rakibinin servisini kırdı ancak şampiyonluk için servis attığı oyunda hatalar sonrasında durumun 6-6’ya gelmesine engel olamadı.

Tie-break’te de finale yakışır mücadele yaşandı. Üst üste 2. kez rakibinin servisini kıran Pliskova, tie-break’i Barty’nin çift hatasıyla 7-4 kazandı. Seti de 7-6 kazanan Çek raket, mücadeleyi final setine götürdü.

FİNAL SETİNDE BARTY FIRTINASI

İkinci sette büyük avantajı kaçıran Barty, üçüncü sete ise çok hızlı başladı. İkinci oyunda rakibinin servisini kıran Avustralyalı raket 3-0 öne geçti. Geride kalan oyunlarda ise ‘break’ avantajını iyi kullanan Barty, son seti 6-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu şampiyonlukla birlikte Barty, 2019’daki Roland Garros’un ardından çıktığı ikinci Grand Slam finalinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.

29 yaşındaki Çek raket Karolina Pliskova da kariyerinde çıktığı ikinci Grand Slam finalini de (2016 Amerika Açık) kaybetti.