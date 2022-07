Wimbledon’da şampiyon bir kez daha Novak Djokovic

Tenis sezonunun üçüncü grand slami olan Wimbledon sona erdi. Tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sürpriz finalist dünya 40 numarası Nick Kyrgios’u 3-1 yenerek 7. kez Wimbledon’da şampiyonluğa ulaştı.

Pandemi nedeniyle boş geçilen 2020 yılı haricinde son 3 Wimbledon’da şampiyon olan 35 yaşındaki Djokovic, favori olarak çıktığı finalde Kyrgios’a ilk seti kaybettikten sonra oyununu toparladı.

Djokovic 6-4 kaybettiği ilk setin ardından ikinci seti 6-3, üçüncü seti 6-4 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü sette iki raket de servislerini kırdırmadı ve tie-break oynandı. Sırp raket, rakibinin hatalarını iyi değerlendirip eline gelen fırsatı değerlendirip şampiyonluk servisinde hata yapmadı ve son seti 7-6 kazanıp zafere ulaştı.

Djokovic, Wimbledon’da elde ettiği bu zaferle toplamda 21. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

THAT’LL DO IT!@DjokerNole defeats Nick Kyrgios in the tiebreak to win the #Wimbledon championship! pic.twitter.com/VojQ4mHLN5

— SportsCenter (@SportsCenter) July 10, 2022