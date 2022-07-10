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Wimbledon’da şampiyon bir kez daha Novak Djokovic

Wimbledon'a 2018 yılından bu yana ambargo koyan 35 yaşındaki Novak Djokovic, finalde 3 saatin sonuna Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 7. şampiyonluğunu aldı. Sırp raket, toplamda ise 21. kez grand slam zaferi yaşadı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:12 - 10 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Wimbledon’da şampiyon bir kez daha Novak Djokovic

Tenis sezonunun üçüncü grand slami olan Wimbledon sona erdi. Tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sürpriz finalist dünya 40 numarası Nick Kyrgios’u 3-1 yenerek 7. kez Wimbledon’da şampiyonluğa ulaştı.

Pandemi nedeniyle boş geçilen 2020 yılı haricinde son 3 Wimbledon’da şampiyon olan 35 yaşındaki Djokovic, favori olarak çıktığı finalde Kyrgios’a ilk seti kaybettikten sonra oyununu toparladı.

Djokovic 6-4 kaybettiği ilk setin ardından ikinci seti 6-3, üçüncü seti 6-4 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü sette iki raket de servislerini kırdırmadı ve tie-break oynandı. Sırp raket, rakibinin hatalarını iyi değerlendirip eline gelen fırsatı değerlendirip şampiyonluk servisinde hata yapmadı ve son seti 7-6 kazanıp zafere ulaştı.

Djokovic, Wimbledon’da elde ettiği bu zaferle toplamda 21. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

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